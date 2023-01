Jogador do Santos marca golaço antes do meio-campo na Copinha

A carregar o vídeo ...

O apuramento do Santos para os oitavos de final da Copinha ficou marcado por um golaço de Ivonei, a mais de 55 metros da baliza, na goleada por 4-0 sobre o Bahia. O jovem avançado do Peixe viu o guardião adversário adiantado no terreno, encheu-se de fé (e de força) e rematou com tudo para o fundo das redes. No final da partida, dedicou o momento de felicidade a Pelé, antiga figura do Santos. "Dedico a ele este golo. Perdemos um ídolo e uma referência no futebol. Creio que, esteja onde ele estiver, está muito feliz."