Jogador do Sheffield United 'apanhado' a pisar e pontapear adepto do Nottingham Forest

A carregar o vídeo ...

Oli McBurnie, avançado do Sheffield United, foi apanhado através de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais a pontapear um adepto do Nottingham Forest no final da partida entre as duas equipas a contar para a segunda mão das meias-finais do playoff de acesso à Premier League - que terminou com a eliminação do Sheffield nos penáltis. No vídeo, o avançado de 25 anos é visto a pisar e pontapear um adepto que invadiu o terreno de jogo após o apito final, numa altura em que já se encontrava no chão. A Federação Inglesa de Futebol (FA) já se encontra a analisar o caso, segundo a imprensa desportiva inglesa.