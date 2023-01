Jogador do Sparta Praga joga com câmara e o resultado final é incrível

A carregar o vídeo ...

Para lá de ter sido palco de uma batalha de bolas de neve , o duelo entre Sparta Praga e Nuremberga, de preparação a segunda metade da temporada de ambas as equipas, ficou marcado por uma inovação que, a ser aplicada futuramente noutros contextos, seria muito bem recebida pelos adeptos. Lukas Haraslin, extremo direito dos checos, entrou em campo com uma câmara no peito, o que nos permite ter uma incrível visão de como se vive um jogo de futebol lá dentro. E até temos a oportunidade de ver o momento em que um golo é marcado... pelo próprio Haraslin!