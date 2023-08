A carregar o vídeo ...

Udoka Godwin-Malife foi anunciado recentemente como reforço do Swindon Town e, como todos os novos jogadores, foi submetido à praxe na qual tem de cantar perante o restante plantel. Só que, ao contrário do habitual, em que estas atuações são sofríveis, o defesa inglês mostrou dotes impressionantes para a música. O vídeo está a fazer furor por terras britânicas e com razão!