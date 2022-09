Jogador indonésio saiu de maca mas 'ressuscita' assim que sai do campo

A carregar o vídeo ...

Zulham Zamrun protagonizou momento insólito na 2ª divisão da Indonésia. Com a sua equipa, o Persela Lamongan, a ganhar aos 90'+3 (por 2-1), o jogador precisou de assistência. Os maqueiros tiveram de entrar em campo e o avançado da casa saiu transportado a braços pelos encarregados de fazer o serviço. Contudo, a dor pareceu ligeira, apesar de necessitar do transporte de maca já que assim que cruzou a linha para fora do campo acabou por quase... 'ressuscitar'. O golo decisivo para o 2-1 final, diante do Persipa Pati, havia sido apontado precisamente por Zamrun, de penálti.