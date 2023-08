A carregar o vídeo ...

O defesa central Rodney Celvin, do Kedah, foi esta madrugada expulso no duelo diante do Perak, da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça da Malásia, depois de autenticamente ter perdido a cabeça com um oponente, chegando ao ponto de pontapeá-lo no rosto.