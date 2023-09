Jogador mexicano colocou o dedo onde não devia, árbitro foi ao VAR e expulsou-o

A carregar o vídeo ...

No jogo entre Querétaro e Atlas da Liga mexicana, o mexicano Omar Mendonza protagonizou um momento que não deixa de ser caricato. Aos 62 minutos da partida, num duelo com Juan Zapata pela bola, o defesa colocou o dedo num lugar impróprio do corpo do adversário e, após consultar as imagens no VAR, o árbitro da partida decidiu expulsar Mendonza. Quanto ao resultado do encontro, os visitantes venceram por 2-1.