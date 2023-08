Jogador saudita revoltado com grandes contratações: «Há dois meses estavam na Liga dos Campeões. Isto é injusto»

A carregar o vídeo ...

É surpreendente... mas aconteceu. Hamad Al Abdan, jogador do Al Khaleej, deixou muitas críticas ao investimento feito pelo fundo da Arábia Saudita para reforçar os quatro principais clubes do país, em detrimento dos restantes. Após a derrota com o Al Ahli (1-3), o médio saudita considerou que é uma "injustiça" algumas equipas daquele país terem jogadores que "há dois meses disputavam a Liga dos Campeões". "Nós não temos isto...", termina o médio. Refira-se que o Al Ahli conta, na frente de ataque, com craques como Mahrez ou Saint-Maximin, além de outras figuras como Kessié ou Ibañez. "Há dois meses, o Al Ahli tinha jogadores a disputar a Liga dos Campeões e agora estão aqui. Os clubes que não pertencem ao Fundo de Investimento têm qualidade mais limitada e isso é injusto. O que achará o público disto?", atirou.