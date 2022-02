Jogadores brasileiros presos em hotel na Ucrânia pedem ajuda: «As notícias não chegam até nós...»

A carregar o vídeo ...

Jogadores brasileiros do Dínamo Kiev e do Shakhtar Donetsk pediram esta quinta-feira, nas redes sociais, ajuda para sair da Ucrânia em sequência da invasão russa. Os futebolistas frisam que estão presos com as famílias num hotel e que não têm sítio para onde ir, afirmando que as notícias não chegam até eles. (Vídeo: Twitter)