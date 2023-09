Jogadores da Roma deram 15 passes seguidos antes de Dybala 'destruir' a defesa do Empoli e fazer o 4-0

Os jogadores da Roma fabricaram uma jogada bem 'Special' frente ao Empoli. Depois de 41 segundos com a posse de bola e 15 passes completos de forma sucessiva, o argentino Paulo Dybala recebe a bola no interior da área do adversário, simula que remata e deixa dois defesas pregados ao chão e, com toda a calma, fez o segundo da sua conta pessoal esta noite. José Mourinho bem pode ficar contente depois desta jogada. [Vídeo: VSports]