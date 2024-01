Jogadores de hóquei no gelo trocam murros durante 40 segundos e no final... acabam 'amigos'

A carregar o vídeo ...

O hóquei no gelo é palco várias vezes de lutas entre jogadores, mas há muito que não se via uma como aquela que aconteceu esta semana na AHL, o escalão abaixo da NHL. Aconteceu no embate entre Belleville Senators e os Manitoba Moose, com Boko Imama e Tyrel Bauer a trocarem socos de forma consecutiva, durante mais de 40 segundos. A cena levou os adeptos e comentadores à loucura e mostrou, no final, mostrou algo bem mais importante: segundos depois de andarem ao murro, Imama e Bauer saudaram-se como se nada tivesse acontecido.