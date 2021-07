Jogadores do Boca Juniors tentaram invadir balneário do Atlético Mineiro

A carregar o vídeo ...

O jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, a contar para os oitavos-de-final da Libertadores, e que acabaria com vitória dos brasileiros nos penáltis (3-1, depois de empate a zero no final do tempo regulamentar), contou com cenas lamentáveis no final. Os argentinos reclamaram uma expulsão perdoada e um golo anulado aos 90+3' minutos, e, no final da partida, não satisfeitos, tentaram invadir o balneário do Boca à força. Marcos Rojo, ex-Sporting, foi filmado a lutar com os seguranças do estádio [Vídeos Twitter]