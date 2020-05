Jogadores do Brasileirão unem-se em protesto mas presença de Felipe Melo incomoda

A carregar o vídeo ...

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou um requerimento de urgência do projeto de lei 2125/2020, que pede o congelamento por 12 meses das parcelas do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e prevê também a redução de 50% do valor pago aos jogadores em caso de rescisão de contrato unilateral com os clubes. "Mudar as leis sem ouvir a gente? Isso não é legal...", contrapõem vários jogadores do Brasileirão, que se uniram neste protesto. No entanto, a presença de Felipe Melo, jogador que publicamente apoia a política do presidente Jair Bolsonaro, levou a várias críticas.