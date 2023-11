Jogadores do FC Porto deram volta olímpica e terminaram com paragem junto aos Super Dragões

A carregar o vídeo ...

Após a goleada ao Montalegre (4-0), para a Taça de Portugal, o plantel do FC Porto voltou a parar junto ao topo sul do Estádio do Dragão, onde se posiciona a claque Super Dragões. Uma tradição que tinha sido interrompida por iniciativa do grupo na última partida em casa, na receção ao Antuérpia, e isto na sequência de duas semanas de grande crispação no universo azul e branco.