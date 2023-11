Jogadores do FC Porto 'invadem' gabinete de Conceição para cantarem os parabéns: «Vamos lá então trabalhar?»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição celebra esta quarta-feira o 49.º aniversário, data que os jogadores do FC Porto não deixaram passar em branco. O plantel dos dragões 'invadiu' esta manhã o gabinete do treinador para cantar os parabéns mas, no final, a responsabilidade falou mais alto. "Vamos lá então trabalhar?", atirou o técnico, depois de agradecer os votos e de cumprimentar os atletas um a um. (Vídeo: FC Porto)