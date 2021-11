Jogadores do Internacional exibiram 'caixões' do Grémio no centro do relvado e 'incendiaram' o Gre-Nal

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Internacional e Grémio já nos habituou a momentos mais tensos e este sábado não foi exceção. No final do jogo, que acabou com vitória do Inter (1-0), dois dos jogadores da casa foram junto dos adeptos e agarraram em dois cartões em forma de caixão (a simbolizar uma possível descida de divisão do rival), exibindo-os no meio do relvado. A equipa do Grémio não gostou, e saiu de imediato na direção de Patrick, um dos intervenientes, instalando-se a confusão. O árbitro acabou por expulsar este último, assim como Bruno Cortês, ex-Benfica. Segundo a imprensa brasileira, trata-se de uma "vingança", uma vez que 2016 alguns jogadores do Grémio fizeram algo semelhante contra o Inter (Vídeo: Sam Street/Twitter)