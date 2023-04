Jogadores do Manchester City treinam... ao som de Ivandro e Bárbara Bandeira

A carregar o vídeo ...

O Manchester City divulgou esta terça-feira imagens dos bastidores da última semana da equipa principal. No vídeo disponibilizado no site oficial do clube, saltou à vista um momento em particular durante uma sessão no ginásio, onde é possível ver Haaland na bicicleta estática, Bernardo Silva a andar perto da piscina interior e ainda Rúben Dias, também na bicicleta estática. Nas colunas... ouvem-se as vozes de Ivandro e Bárbara Bandeira, dupla de artistas portugueses que se juntaram para lançar o som 'Como Tu'. [Vídeo: Manchester City]