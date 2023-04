Jogadores do Osasuna com receção apoteótica em Pamplona após apuramento para a final da Taça

A carregar o vídeo ...

O Osasuna garantiu, durante a noite desta terça-feira [ontem], o apuramento para a final da Taça do Rei de Espanha, depois de empatar (1-1), com recurso ao prolongamento, na segunda mão das meias-finais da prova - a primeira mão terminou com um triunfo por 1-0 da formação de Pamplona. Após o apuramento, a equipa teve direito a uma receção apoteótica dos seus adeptos na cidade. [Vídeo: Osasuna/Twitter]