Jogadores do Panamá decidiram com pedra, papel ou tesoura quem ficava com camisola de Enzo

A Argentina bateu, esta madrugada, o Panamá por 2-0 , num jogo marcado pela arrepiante receção que os adeptos da albiceleste proporcionaram ao plantel após a conquista do Mundial. No entanto, outro momento curioso ficou reservado para depois do apito final, quando alguns jogadores do Panamá decidiram recorrer a um pedra, papel ou tesoura para averiguar quem ficaria com a camisola... de Enzo. (: TyC Sports)