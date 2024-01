A carregar o vídeo ...

A equipa do Santos, que foi despromovida à Série B do Brasileirão, apresentou-se no centro de treinos Rei Pelé para dar início à nova época, mas à chegada alguns jogadores foram proibidos de entrar pela porta principal, segundo conta o 'Globo Esporte'. Os preteridos não estão, alegadamente, nos planos do treinador Fábio Carille. (Vídeo Twitter)