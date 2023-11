Jogadores do V. Guimarães simulam sorteio da Taça de Portugal e há reações para todos os gostos

A carregar o vídeo ...

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal - que poderá acompanhar em direto no site de Record - realiza-se esta quarta-feira, pelas 18 horas, e os jogadores do V. Guimarães já fizeram as respetivas simulações. Se em alguns casos os resultados foram mais 'simpáticos' - Afonso Freitas, por exemplo, tirou o Amarante -, é caso para dizer que em outros... nem tanto. (Vídeo: V. Guimarães)