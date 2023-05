«Jogamos sempre em casa seja onde for!»: Jogadores de futsal do Sporting festejam com adeptos mais uma final

A carregar o vídeo ...

O apuramento para o derradeiro jogo da Liga dos Campeões gerou a festa nas hostes leoninas. Após o triunfo claro, por 7-1, sobre o Anderlecht, adeptos e jogadores de futsal do Sporting cantaram em uníssono em Palma de Maiorca, local onde decorre a final-four da competição. "Jogamos sempre em casa, seja onde for!", ouviu-se no pavilhão.