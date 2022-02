Jogo de juniores da AF Santarém acaba da pior forma: monumental cena de pugilato em pleno relvado

A carregar o vídeo ...

O encontro que colocou frente a frente as equipas de juniores do Torres Novas e do Grupo Desportivo de Marinhais, na 2.ª Divisão distrital, em Santarém, acabou da pior forma no último domingo. Jogadores e elementos das duas equipas, bem como alguns familiares, envolveram-se numa monumental cena de pugilato em pleno relvado.