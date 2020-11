Jogo de Ronnie O'Sullivan marcado por um barulho... estranho

A carregar o vídeo ...

Ronnie O'Sullivan é conhecido como sendo um dos melhores (ou mesmo o melhor da história do snooker), mas apesar disso, ao que parece, é 'humano'. Pelo menos no que a problemas estomacais diz respeito. Veja-se o que sucedeu na sexta-feira, no duelo com o Matthew Stevens, do Northern Ireland Open, quando o lendário jogador soltou um bem audível... peido. O'Sullivan ainda tentou disfarçar e colocar as culpas no árbitro com um olhar tímido, mas no final lá acusou. "Ando com problemas de estômago há uns três meses. Tenho feito alguns exames. Na altura perguntei ao árbitro se tinha sido ele, rimo-nos, mas assumo-me como total responsável", atirou entre risos o britânico, de 44 anos.