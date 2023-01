Jogo do Athletico Paranaense teve apenas mulheres e crianças nas bancadas: ambiente foi impressionante

A carregar o vídeo ...

Depois do jogo do Coritiba diante do Aruko , que levou quase 10 mil ao Couto Pereira, este sábado foi a vez do Athletico Paranaense defrontar o Maringá apenas com mulheres e crianças de até 12 anos nas bancadas. E, tal como no outro encontro, este encontro foi uma verdadeira festa nas bancadas e os números dos adeptos presentes impressionam: 32 mil!