Jogo do campeonato de râguebi acaba em batalha campal e tentativa de agressão ao árbitro

O encontro entre Técnico e Belenenses, ganho pelos azuis, ficou marcado por cenas lamentáveis na fase final, com uma verdadeira batalha campal entre jogadores de ambas as equipas. Depois desta situação, já com os ânimos apaziguados em ambos os lados e quando os árbitros conferenciavam sobre a ação disciplinar, que resultaria em, pelo menos, quatro cartões vermelhos, um elemento do ‘staff’ do Técnico aproximou-se dos juízes acusando-os de serem "os culpados" pelos acontecimentos e tentando agredir um dos elementos da equipa de arbitragem, antes de se retirar do local.