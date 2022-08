Jogo do campeonato ucraniano interrompido devido a alarme de ataque russo

A carregar o vídeo ...

Esta é definitivamente a nova realidade do futebol ucraniano. Esta quarta-feira, em jogo da 1.ª jornada do campeonato local, o encontro entre Rukh Vynnyky e Metalist Kharkiv teve de ser interrompido em cima do apito para o intervalo, devido ao soar do alarme de ataque russo. Acima pode ver o momento em que o alarme foi acionado, a forma como os jogadores saíram e, depois, os próprios jornalistas presentes. O jogo, refira-se, iniciou-se às 13 horas (hora de Lisboa) e a esta hora ainda está nos minutos finais, precisamente devido a esta situação.