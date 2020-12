Jogo do Santos termina em confusão e Lucas Veríssimo é protagonista

A carregar o vídeo ...

O Santos segue em frente na Taça Libertadores, mesmo depois da derrota de terça-feira no jogo da 2.ª mão frente ao LDU de Quito. O jogo ficou marcado por um lance já nos descontos e com Lucas Veríssimo como um dos protagonistas. O guarda-redes do Santos sofreu falta na grande área e Lucas Veríssimo foi tirar satisfações com o adversário... a confusão deu em três expulsões: Villarruel e Aguirre, da LDU, e Luiz Felipe, do Santos.