O jogo entre a Associação Recreativa Cultural de Areias e a AB92 - União Desportiva E Cultural De Santo Tirso, a contar para a 15.ª jornada do Campeonato de Santo Tirso 2023/24, ficou marcado por cenas de pancadaria. As agressões tiveram início no relvado e acabaram por se alastrar para as bancadas. Estiveram envolvidos jogadores, diretores e até adeptos.