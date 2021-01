A carregar o vídeo ...

O encontro entre Estudiantes Río Cuarto e Sarmiento, da Primera Nacional argentina, ficou marcado por uma situação típica do futebol daquele país sul-americano, com duas expulsões separadas por pouco mais de... 75 segundos! Primeiro foi Lucas Suárez, aos 81.29 minutos, para depois Martin García lhe seguir as pisadas aos 82.46...