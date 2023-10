Jonas subiu ao relvado da Luz antes do Benfica-Real Sociedad e recebeu vénias dos adeptos

A carregar o vídeo ...

Jonas subiu ao relvado da Luz antes do Benfica-Real Sociedad, para a Liga dos Campeões, e recebeu aplausos e muitas vénias dos adeptos encarnados. "É com muita alegria que estou aqui nesta noite mágica, numa competição especial. Nunca vou esquecer o carinho e respeito que têm por mim. Sinto-me em casa aqui. Hoje, vai ser uma grande noite para nós. Carrega Benfica! Com o apoio de todos, tenho a certeza que o Benfica fará um grande jogo e se Deus quiser vai vencer."