A carregar o vídeo ...

É certo que não marca tanto quanto o primo Erling Haaland, mas Jonatan Braut Brunes também sabe faturar e, ao que parece, está nos genes da família consegui fazê-lo com habilidade. Veja-se a forma como Jonatan marcou esta terça-feira diante do Bodo/Glimt, para fechar a vitória do Stromsgodset por 2-0.