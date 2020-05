A carregar o vídeo ...

Não é todos os dias que recebemos a visita do melhor do mundo nos PodCast Record. Mas ele está a caminho... Os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto estiveram à conversa com Jordan, que não deixou nada por dizer sobre o universo do futebol de praia e muito mais. Rigorosamente a não perder, esta quarta-feira, aqui no Record Online