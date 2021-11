A carregar o vídeo ...

Na conferência de antevisão ao Belenenses SAD-Benfica, Jorge Jesus falou da forma como geriu Seferovic depois do falhanço em Camp Nou, comparou com o lance de Bryan Ruiz contra o Benfica em 2016, no dérbi em Alvalade, e recordou que esta semana houve mais dois treinadores que também ajoelharam na sequência de falhanços dos próprios atletas.