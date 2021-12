Jorge Jesus: «Atual classificação do Famalicão não traduz o valor que a equipa tem»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus considerou que a entrada forte dos seus jogadores na primeira e segunda partes do encontro frente ao Famalicão acabou por ser fundamental para o desnível que se figurou no resultado final. Em declarações na conferência de imprensa após o final da partida, o técnico das águias elogiou ainda as exibições de Darwin e Rafa, deixando ainda uma palavra à qualidade do plantel que Ivo Vieira tem em mãos.