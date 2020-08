Jorge Jesus confirmou chamada para convencer Cavani à imprensa brasileira

A carregar o vídeo ...

Para além de revelar o contacto feito por Jorge Jesus a propósito das palavras de Renato Gaúcho sobre Everton , Benja confirmou aquilo queadiantou em relação ao forte interesse do Benfica em Edinson Cavani. Em conversa com o comentador da FOX Sports, com quem fez uma forte amizade, Jorge Jesus revelou ter ligado ao uruguaio para o convencer a reforçar as águias, ao contrário do que sucedeu com Bruno Henrique.