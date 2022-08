Jorge Jesus dá 'puxão de orelhas' a miúdo do Fenerbahçe: «Está ali para jogar e não para arbitrar»

A carregar o vídeo ...

À margem das declarações que prestou sobre as ambições europeias do Fenerbahçe , Jorge Jesus falou ainda da sua postura no banco de suplentes, com constantes reparos aos jogadores, que lhe valeram até a 'alcunha' de "treinador de basquetebol". Um dos alvos foi o miúdo Arda Güler, de 17 anos, que foi chamado à atenção pelo técnico pelos seus constantes protestos.