Jorge Jesus explicou numa conferência de imprensa do Fenerbahçe que para o futebol da Turquia evoluir as entidades que gerem o desporto no país têm de acabar com a limitação de estrangeiros. O técnico falou também dos seus jogadores que estão no Mundial, bem como das seleções que considera serem favoritas à conquista da prova, no Qatar. (Vídeo Fenerbahçe/YouTube)