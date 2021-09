A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo de amanhã [terça-feira] com o Dínamo Kiev. O treinador do Benfica elogiou a qualidade do plantel da equipa ucraniana, colocando-o no mesmo patamar de importância, no que à preparação do jogo diz respeito, de Barcelona e Bayern Munique, os outros dois integrantes do grupo E. [Vídeo: BTV]