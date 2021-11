A carregar o vídeo ...

Palmeiras e Flamengo defrontam-se este sábado na final da Taça Libertadores. De um lado, uma equipa liderada por um treinador português, Abel Ferreira, do outro uma formação que diz muito a Jorge Jesus. A resposta do treinador do Benfica quando questionado sobre por quem irá torcer para levantar o troféu de 2021. [Vídeo: BTV]