Jorge Jesus e as mudanças na segunda parte: «Estava desejoso que chegasse o intervalo»

Jorge Jesus lançou Adel Taarabt e Gilberto no início da segunda parte frente ao Famalicão para os lugares de Diogo Gonçalves e Haris Seferovic. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador do Benfica revelou que estava "desejoso" para que chegasse o intervalo para fazer algumas alterações na equipa, elogiando a entrada do médio internacional por Marrocos.



Questionado também sobre a ausência de Yaremchuk na lista de convocados, Jorge Jesus assumiu que o ucraniano saiu tocado do último jogo e está em dúvida para o duelo com o Sp. Covilhã.