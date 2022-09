A carregar o vídeo ...

Paulo Marcel Pereira Merabet, mais conhecido por Roma, foi treinado por Jorge Jesus no Belenenses, em 2006/07, e no podcast 'Zueiragem' o antigo avançado brasileiro contou alguns episódios curiosos que passou com o agora treinador do Fenerbahçe. "Era chato para c...", atira o ex-jogador, de 43 anos. (Vídeo YouTube/Zueiragem)