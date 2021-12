Jorge Jesus: «Espero que daqui a uns meses não estejamos a dizer que houve mais jogadores que foram assaltados, sequestrados..»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus afirmou que Nicolás Otamendi está "super assustado" e ficará de fora do jogo de amanhã, com o Sp. Covilhã, após ter sido alvo de um assalto violento. Ao mesmo tempo, pediu mais "autoridade" para as forças de segurança, sublinhando que este tipo de fenómenos tem vindo a crescer na Europa. [Vídeo: BTV].