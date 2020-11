Jorge Jesus explica gestão de Darwin e Waldschmidt: «No domingo vão estar que nem uma bala»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus afirmou, no final da partida entre Benfica e Rangers (que terminou empatado 3-3), ter feito algumas alterações no ataque da equipa a pensar no encontro de domingo, diante do Sporting de Braga, a contar para a 7.ª jornada da Liga NOS. O treinador das águias assegura que Darwin e Waldschmidt (preteridos da equipa inicial no jogo de hoje) vão estar "soltinhos e que nem uma bala" no embate com os bracarenses. [Vídeo: BTV]