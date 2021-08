Jorge Jesus: «Fiz com que olhassem para o Morato e pensassem que ele afinal é jogador»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus afirmou este sábado que "qualquer treinador gosta de lançar jovens", comentando as titularidades de Morato e Gonçalo Ramos frente ao Gil Vicente, em Barcelos. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o técnico das águias sublinhou, ainda, que para haver aposta nos jovens é necessário que os mesmos tenham qualidade, destacando o caso do defesa-central brasileiro. [Vídeo: Sport TV]