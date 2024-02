A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus, assim como algumas das figuras do plantel do Al Hilal, marcaram hoje presença nas celebrações do dia da fundação do estado saudita. O treinador português voltou a arriscar no inglês, posou em fotografias com Neymar e outros jogadores e até mandou beijinhos a... uma ave de rapina. [Vídeo: Al Hilal]