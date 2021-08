A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus elogiou este domingo as qualidades do jovem Gonçalo Ramos, afirmando que o avançado "está muito mais jogador este ano", faltando-lhe apenas o golo. Quanto a Weigl, o técnico sublinhou a capacidade e qualidade de passe do alemão e sobre Everton assumiu que o brasileiro está agora um jogador mais "coletivo". [Vídeo: BTV]