Jorge Jesus mostra como passa o Carnaval do Rio: treinador até teve dedicatória em música

Jorge Jesus regressou ao Brasil... mas de férias. O ex-treinador do Benfica, que orientou o Flamengo no Brasil, partilhou várias fotografias e vídeos desta viagem que passou pelo Carnaval do Rio para cumprir um sonho. "'Colecione bons momentos e paixões.' Voltei onde deixei bons amigos e realizei um sonho que tinha de criança. Fui finalmente ao Sambódromo ver pessoalmente aquilo que via na televisão quando era miúdo. Obrigado. Grande Rio Campeã 2022",escreveu o treinador português na legenda da publicação [Vídeo Instagram Jorge Jesus]