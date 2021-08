A carregar o vídeo ...

Vlachodimos esteve em foco no Benfica-PSV (2-1), com várias defesas que seguraram o triunfo encarnado na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. No entanto, Jorge Jesus, apesar de reconhecer a importância do seu guardião no jogo, frisou que até nem foi uma "grande exibição" do internacional grego.