Jorge Jesus: «Não foi o jogo com o Sporting que fez com que o Benfica eliminasse o Dínamo Kiev»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus sublinhou a importância do triunfo deste domingo (), sobre o Famalicão para a Liga Bwin, para realçar o percurso da equipa ao longo da presente temporada sob o seu comando, lembrando a derrota com o Sporting e ainda a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, após derrota o Dínamo Kiev. "Temos de olhar para o todo. Não foi o jogo com o Sporting que fez com que o Benfica eliminasse o Dínamo Kiev", atirou.